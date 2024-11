DaSono Martina Lenzini, Arianna Caruso e Cristiana Girelli le bianconere che FIGC femminile ha incluso nella Top-11 del campionato dopo la nona giornata di campionato.Vediamo, come sempre, le motivazioniMARTINA LENZINITra le giocatrici che hanno effettuato più di 30 passaggi in questa giornata di Serie A, la bianconera (che ha anche servito un assist nel 3-0 contro il Milan) è quella con la più alta percentuale di successo – 94% - 30/32.ARIANNA CARUSOOltre ad aver segnato un gol e servito un assist nel 3-0 della Juventus sul Milan, la bianconera è stata la giocatrice con più occasioni create in questa giornata di Serie A (cinque) e – tra le centrocampiste – una delle due con più tocchi effettuati nell’area di rigore avversaria (sei come Nischler).CRISTIANA GIRELLIOltre ad aver realizzato il primo dei tre gol della Juventus contro il Milan, la classe ‘90 è stata, tra bianconere e rossonere, una delle due giocatrici che hanno partecipato a più tiri nel match (sei – quattro conclusioni e due occasioni create – meno solo di Caruso, nove).