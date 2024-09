Poco fa la UEFA ha reso noto il calendario completo della fase a gironi della, che vedrà laimpegnata contro Bayern Monaco, Arsenal e Valerenga. Ma dove giocherà le sue partite casalinghe la squadra bianconera? Come si legge in un documento ufficiale del massimo organismo calcistico continentale per club, la società bianconera ha indicato due stadi come possibili sedi: il "Pozzo - La Marmora" di Biella, che da quest'anno ospita la formazione femminile e la Next Gen, ma anche l'Allianz Stadium, che già in passato è stato teatro di sfide europee delle Women.