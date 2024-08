LA PREPARAZIONE DELLA SQUADRA

IL TEST CON IL SERVETTE

E POI, GLI USA

Le parole di Massimiliano, da Juventus.com:«Sono stati giorni intensi finora, io sono arrivato con una grande curiosità e con una grande voglia di cominciare. Sono contento di queste prime settimane, sia dal punto di vista delle persone con cui lavoro, sia giocatrici che staff, che da quello dell’organizzazione del Club».«Il gruppo sta lavorando molto bene, ho notato una grande disponibilità, supporto e voglia di acquisire concetti e nozioni. Ci siamo focalizzati molto sull’aspetto fisico, per fare crescere l’intensità della squadra. Tecnicamente e tatticamente siamo al lavoro sulla fase di gioco offensiva, ma senza dimenticare anche quella del non possesso e della difesa»«Domani giochiamo contro un avversario di alto livello, mi aspetto una bella partita, anche se siamo coscienti che non potremo essere al massimo della forma, per i carichi di lavoro che stiamo affrontando nella preparazione. Siamo ancora un cantiere aperto, ma mi aspetto già di vedere indicazioni importanti dal punto di vista dell’intensità e della fase di non possesso; sarà importante mettere minuti nelle gambe»«Il Tour sarà un’esperienza unica, ci sarà la possibilità di confrontarci con squadre di alto profilo, il che ci farà capire meglio a che punto siamo a livello internazionale, anche in rapporto al calcio d’oltreoceano»