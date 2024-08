Questa mattina,, Presidente della, ha fatto visita alla Prima Squadra Femminile presso l'Allianz Training Center di Vinovo. L'incontro con le giocatrici e lo staff tecnico, guidato da mister Max Canzi, si inserisce in un momento di grande entusiasmo per la squadra bianconera.La visita di Ferrero arriva in un momento di festa per la squadra femminile della Juventus, reduce dalla conquista del suo primo trofeo internazionale. Le bianconere hanno trionfato nella Women's Cup, un torneo che ha visto la partecipazione di club di prestigio come Racing Louisville FC, Palmeiras Futebol Feminino e Colo Colo Feminino.La gara decisiva è stata quella contro il Palmeiras, nella quale la Juventus si è imposta con un netto 1-0, sigillando così la vittoria del torneo. Questo successo rappresenta una pietra miliare per la squadra e un ulteriore passo avanti nella crescita e nella visibilità del calcio femminile in casa bianconera.