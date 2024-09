Dopo la convincente vittoria per 6-3 contro il Sassuolo, la giocatrice della, Alisha, ha condiviso la sua gioia su Instagram. Nel suo post, ha scritto: "Mi sento così felice per i tre punti e per aver segnato il mio primo gol con la maglia della Juventus. Questo è un momento speciale per me". Lehmann ha anche ringraziato i tifosi per il loro costante supporto, aggiungendo: "Grazie a tutti i tifosi per aver viaggiato con noi e per averci sostenuto, Forza Juve". Il messaggio ha evidenziato l'entusiasmo e la gratitudine della giocatrice verso il suo nuovo club e i suoi sostenitori.