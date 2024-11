La Juventus Women supera 4-1 in trasferta il Como Women allo stadio Ferruccio di Seregno, nel match valido per l’undicesima giornata di Serie A, conquistando tre punti fondamentali prima della sosta per gli impegni delle nazionali. Così Maxdopo il successo delle bianconere.«Abbiamo avuto un buon approccio alla partita, abbiamo preso gol su un rinvio dal fondo sbagliato che può accadere. Siamo state brave però a continuare a lavorare e a giocare bene, non era facile. Loro vivevano un ottimo momento con quattro vittorie di fila, sapevamo che oggi sarebbe stata una sfida molto complicata. Abbiamo meritato questa vittoria».