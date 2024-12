L'attaccante della Juventus Women Barbaraha commentato ai canali ufficiali della Juventus il raggiungimento delle 200 presenze avvenuto ieri contro il Valrenga. Le sue parole:"Sembra scontato, ma sono davvero emozionata: queste ultime che mi separavano da quota 200 le contavo, perché la maglia della Juve è qualcosa che sognavo da quando ero piccola, e tagliare questo traguardo è davvero qualcosa di importante. Fare gol sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma non fa niente: abbiamo vinto, chiudendo bene il 2024. C’è un po’ di rammarico per questa Champions, sappiamo che potevamo fare meglio e ci servirà per crescere, ma stasera era importante fare una buona gara, e questa è una competizione con un profumo diverso".