Juventus Women, chi è Hanna Bennison



Juventus Women, dove giocherebbe Hanna Bennison

Hannaè vicinissima allaWomen, si stanno definendo gli ultimi dettagli tra Juventus ed Everton da limare ma la trattativa ad oggi sembra essere molto vicina alla chiusura.Hanna è una, classe, dell'Everton e della nazionale svedese. Nel 2020 è stata battezzata tra le 10 giovani più promettenti d'Europa, certamente una consacrazione. Alta 165 cm, veste la maglia numero 10 attualmente all'Everton. Dotata di grande tecnica e controllo palla.Potrebbe essere definita come la sostituta di Julia Grosso in bianconero, essendo anche molto giovane. Classe, talento ed esperienza non le mancano. Ultimi dettagli da limare ma potrebbe approdare a Torino, agli ordini di Max Canzi.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui