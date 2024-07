Gloriaè arrivata a Torino la scorsa estate con l'etichetta di quella con un grande futuro davanti. Una stagione di spola tra la prima squadra e la formazione Primavera di Matteo Scarpa essendo classe 2005. Per Gloria ora, come appreso dalla nostra redazione, si prospetta un prestito fino a fine stagione per permetterle di crescere al meglio. Dovrebbe trasferirsi alFemminile fino al temine della stagione. Nelle fila delle partenopee infatti diverse giocatrici ora in prima squadra hanno avviato il loro percorso di Erasmus.