Altro trasferimento in vista per. L'attaccante classe 2005, che laha ingaggiato nel mese di gennaio di un anno fa, è pronta a lasciare la Sampdoria femminile per giocare fino al termine della stagione al, società di Cuneo.Giulia è cresciuta nel Settore Giovanile del Padova Femminile fino ad approdare in Prima Squadra con cui ha esordito in Serie C nell'annata 2020/2021, prima di disputare l'intera stagione 2021/2022. Poi il passaggio all'Hellas Verona per confrontarsi in un nuovo campionato come quello della serie cadetta e, a seguire, il trasferimento alla Juventus Women (Primavera) e i successivi prestiti.