Cristianaè attualmente la giocatrice che ha realizzato il maggior numero di gol in Serie A contro la Roma, con un totale di sei reti. La sua straordinaria performance nell'ultimo turno, dove ha segnato una doppietta, la mette in una posizione favorevole per ripetersi. Se dovesse segnare anche nella prossima partita, diventerebbe la terza volta nel 2024 in cui riesce a trovare la rete in due presenze consecutive. Le sue precedenti strisce di gol in successione si sono verificate tra febbraio e marzo, e poi nuovamente tra maggio e settembre. Girelli sta dimostrando di essere un'attaccante di grande valore e continuità nel campionato italiano.