Dal sito ufficiale Juventus:presso il Lynn TC per alcune bianconere impegnate nella "The Women's Cup".Nello specifico stiamo parlando di Barbara, Emmae Martinache sono state protagoniste, insieme alle rappresentanti delle altre squadre presenti alla "The Women's Cup" – Colo Colo, Louisville e Palmeiras –, al Meet & Greet avvenuto nel contesto della "Girl's Cup".È stato un bel momento per le nostre bianconere, che insieme alle altre calciatrici, hanno giocato con le giovani partecipanti alla "Girl's Cup", concesso foto e risposto alle loro domande.In sintesi: una bella domenica in Kentucky.