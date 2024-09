Juventus Women-Fiorentina: le pagelle

La Juventus ospita a Biella la Fiorentina per il primo big match della stagione che vale la testa della classifica ed è un netto 3-0 per le bianconere con le firme di Arianna, Amaliee Paulina. Queste le nostre pagelle:con una presa non sicurissima fa tremare lo stadio di Biella, poi chiama le compagne all'ordine. Sporca il pallone quanto serve ad un quarto d'ora dalla fine sulla conclusione di Janogy.nelle letture è impeccabile, una buonissima gara, attenta, fa ammattire Bonfantini che all'ennesima chiusura calcia il pallone contro i cartelloni pubblicitari.duella per tutta la sfida con Bonfantini e la sua velocità, ma questo non la sorprende.- la migliore del reparto offensivo, annulla totalmente Janogy.si propone spesso ma nelle scelte viene cercata poco, abile nel far ammonire Filangeri nel primo tempo. Dal 84'S.V.padrona assoluta del centrocampo e con un tiro perfetto sblocca la sfida. Leader. Dal 70'entra ed eredita la fascia da capitano ed è sempre un'emozione. Torna la sua voce a dirigere le compagne. Poi servita da Vangsgaard segna anche. Otto come il suo numero di maglia. Una corsa liberatoria perchè quel calvario durato 559 giorni ormai è alle spalle.il primo tiro della sfida è suo. Poi si inventa l'assist per Caruso con cui la Juventus sblocca la gara.un avvio con qualche errore, però nella rete che sblocca la sfida ha grandi meriti per la riuscita dello schema, fondamentale, esce dal campo tra gli applausi dello stadio di Biella. Dal 60'7 entra e con uno slalom dei suoi spaventa la Fiorentina, dopo poco si mette in proprio.una gara condizionata da qualche scelta non impeccabile. Si inventa l'assist per Krumbiegel. Dal 706 con la sua velocità spaventa Filangeri.- la polvere magica di Asterix colpisce anche questa volta. Sbaglia una rete apparentemente semplice ma poi si inventa una prodezza di quelle da vedere e rivedere che lasciano tutti a bocca aperta. Tiene su il pallone, fa alzare il baricentro della squadra nei momenti di difficoltà. Quello che serviva. Quel assist per Rosucci è la ciliegina sulla torta.meno lucida e brillante delle precedenti sfide, ma quando parte in velocità mette sempre in apprensione le avversarie. Dal 60'6,5 veloce, ordinata, padrona del centrocampo.una sfida che vale la vetta della classifica dove tenere alta l'attenzione e la concentrazione era fondamentale ma la sua Juventus è cinica, grintosa e affamata.





