Juventus Women-Fiorentina, la cronaca

Calcio d'inizio alle 18



Juventus Women-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Juventus Women

in attesa

Fiorentina

in attesa

Dopo l'impresa europea di giovedì sera torna in campo laWomen di Max Canzi. Questa volta a Biella e contro la Fiorentina di Sebastian De La Fuente reduce invece dall'eliminazione nella Women's Champions League per mano del Wolfsburg. Una sfida che vale la testa della classifica con Juventus e Fiorentina attualmente ferme a nove punti, tre vittorie su tre. Al momento in testa c'è l'Inter di Piovani a quota 10 punti.