Prestito per Elsa Pelgander, la destinazione

La centrocampista classe 2006 della Juventus Women Elsa Pelgander in questa prima parte di stagione ha trovato poco spazio nel centrocampo di Max Canzi. Ecco quindi che per proseguire la sua crescita in questa sessione invernale di calciomercato la giocatrice lascerà momentaneamente Torino.Elsa dovrebbe essere ceduta a titolo temporaneo e gratuito al Djugarden, club del campionato svedese (che riparte a marzo). Il suo contratto con la Vecchia Signora è in scadenza nel 2026 e per questo potrebbe anche rinnovare il suo contratto prima di lasciare Torino.