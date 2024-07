Riguardo al mercato della, un'altra operazione importante riguarda la prossima destinazione di Julia. Questo è sicuramente uno degli addii più sofferti per la. La talentuosa giocatrice, molto apprezzata dai tifosi, si prepara a iniziare una nuova avventura con i Chicago Red Stars, squadra che milita nel massimo campionato statunitense. Questo trasferimento rappresenta un significativo cambiamento sia per la carriera di Grosso che per la squadra bianconera, che dovrà fare a meno di una delle sue migliori giocatrici. La sua partenza lascerà un vuoto difficile da colmare. Lo riporta Tuttosport.