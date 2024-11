È vigilia di Champions per la Juventus Women, che domani affronterà l'Arsenal nella terza giornata del gruppo C della competizione europea. La squadra di Max Canzi si prepara a scendere in campo, ma dovrà fare a meno di due giocatrici importanti: Salvai e Gama, entrambe fuori per infortuni di lunga durata. Nonostante queste assenze, il tecnico potrà contare su tutte le altre giocatrici disponibili per cercare di ottenere un risultato positivo contro un avversario di alto livello. La rifinitura odierna ha visto il gruppo concentrato e pronto per affrontare la sfida cruciale di domani.