Juventus Women-Lazio, quando si gioca?

LaWomen ora si appresta a preparare tra le mura amiche di Vinovo la sfida di sabato alle ore 16 contro il Milan di Suzanne Bakker. Bianconere reduci dal successo in Coppa Italia ieri contro l'Hellas Verona. Nel frattempo però la FIGC con un comunicato ufficiale ha reso note date e orari della terza giornata di ritorno, quella in cui le bianconere ospiteranno la Lazio.La sfida si giocherà allo stadio Lamarmora Pozzo di Biella l'otto dicembre alle ore 12.30 e sarà visibile in diretta su Dazn.