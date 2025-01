Campionesse d'inverno, così laha chiuso il suo 2024. La nuova guida di Maxha riportato entusiasmo e sorrisi che erano mancati nella stagione precedente. Le giocatrici sono tornate ad essere il gruppo coeso che sempre le ha contraddistinte dopo gli screzi della passata stagione. Cosa aspettarci però da questo 2025?Innanzitutto unache continua delle singole giocatrici ma anche del gioco di squadra fornito da Max Canzi che in questi primi mesi ci ha fatto divertire spesso. Una crescita anche dal punto di vista europeo, riuscendo a risultare ulteriormente competitivi e a ridurre questo gap che nella scorsa fase a gironi di UWCL è stato tangibile.Il rientro in campo di Sara, dopo lo stop forzato causa lesione parziale del tendine achilleo e il conseguente intervento chirurgico e anche quello di Estellealle prese con una lesione del legamento crociato anteriore. Non solo, ci si aspettano dei rinforzi mirati alla rosa di Max Canzi per poter crescere, sorridere ed esultare ancora.





