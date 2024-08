Women | Le giocatrici convocate per il Tour negli Stati Uniti pic.twitter.com/sWebf3jHsG — JuventusFC (@juventusfc) August 7, 2024

LaWomen è in partenza per gli Stati Uniti, direzione Lousiville, dove scenderà in campo contro il Colo Colo venerdì sera alle 23 italiane. Prima però il lungo volo aereo verso gli States. In mattinata è stato diramato l'elenco delle convocate per il torneo. Ritorna Martinadopo il lungo stop per la lesione del legamento crociato, fuori invece Cecilia Salvai alle prese con la lesione muscolare. Presenti tre giovani: Emma Mustafic e Anna Maliardi tra i pali oltre ad Azzurra Gallo nell'elenco dei difensori. Di seguito l'elenco completo