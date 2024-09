La Juventus Women fatica contro il Como ma porta a casa i tre punti. Queste le nostre pagelle:incerta, sulla rete di Nischler può fare di più.qualche errore di troppo.da un errore suo e di Cascarino nasce la rete di Nischler, schierata in mezzo alle tre dietro ma non è impeccabile.la forma migliore è decisamente lontana. Incerta e troppo irruenta.sbaglia tutto o quasi, le scelte e anche i movimenti. Si perde la giocatrice in marcature.entra e cambia la gara, le reti che decidono il match hanno la sua firma.una rete che vale il prezzo del biglietto. Di quelle da riguardare in loop e che scatenano un "wooo" dagli spalti. Tiene a galla la Juventus. Sul finale scheggia anche il palo. Dal 85'S.V.prima in casa e prima rete nata da un inserimento e un'intesa perfetta con Beccari. Si vede ovunque, recupera palloni e li smista, si sta adattando bene.un primo tempo in cui sembrava assente, poi nella ripresa mette sempre più intensità.leziosa e poco incisiva. Dal 46'6,5 ha un piglio decisamente diverso, quando cambia passo fa paura alle lariane e si vede.tanto lavoro di sponda, si divora una bella occasione e c'è un pizzico di rammarico. Dal 62'6 ha una bella occasione su cui non riesce ad incidere.si inventa un assist con i giri perfetti a Bennison, poi si intestardisce e perde qualche pallone. Dal 74'S.V.la sua difesa lascia qualche buco e le marcature non sempre sembrano funzionare. In avanti però questa Juventus diverte.