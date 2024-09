La Juventus, insieme al Milan, è una delle due squadre contro cui il Como ha subito più reti in Serie A, con 15 gol incassati da ciascuna di queste formazioni. Questo dato evidenzia la difficoltà storica delle lariane contro le bianconere. Inoltre, tra le squadre contro cui il Como non è mai riuscito a mantenere la porta inviolata, solo contro il Sassuolo (in sei partite) ha disputato più match rispetto alla Juventus, con la quale ha giocato quattro volte. Questi numeri sottolineano il peso delle sfide contro formazioni di alto livello per la squadra lombarda nel massimo campionato.