Juventus Women, le parole di Canzi in conferenza stampa

Alla vigilia della partita contro il Como, l'allenatore della Juventus Womenha parlato in conferenza stampa. Il calcio d'inizio del match è previsto alle 18:00 di domani allo stadio 'Ferruccio' di Seregno. L'allenatore della Juve ha voluto sottolineare ancora il percorso in, e ha commentato il momento delle avversarie.'Ci ricordiamo ancora i commenti, quando il sorteggio ha decretato la sfida con il PSG nel Round 2 di Champions League, nei quali tutti ci davano per spacciati. Ci siamo guadagnati e sudati la possibilità di giocare la fase a gironi, sfidando grandi squadre e restando, praticamente in tutte le gare, sempre in partita. Vedendo le statistiche del girone si può pensare che il bilancio sia totalmente negativo, ma in realtà sappiamo che non è così. Dobbiamo ragionare su quello che è stato il nostro percorso, che riteniamo positivo al di là dell’eliminazione. Lavoriamo insieme da poco tempo e sicuramente è stato tutto di insegnamento per il futuro'.'Il Como Women ha vinto le ultime quattro partite e questo è segnale del periodo strepitoso che stanno vivendo: è la dimostrazione di quanto dicevo prima del match d’andata ossia che Stefano Sottili è un allenatore che ha poco da imparare, ha una storia che parla per lui ed ero convintissimo che avrebbe fatto molto bene a Como. Chi ha pensato che le lombarde fossero facili da superare ha fatto male: è una squadra che sta facendo bene, organizzata, che bada al concreto e difficilissima da affrontare. È una partita che chiude un ciclo in cui abbiamo giocato tantissimo, non posso dire che siamo al 100%, com’è normale che sia, giocando ogni tre giorni e non ogni sei/sette. L’ho detto alle ragazze: dovremo essere brave a passare da un contesto come quello dell’Emirates Stadium in Champions League a una partita di campionato, questo è un passaggio fondamentale, indispensabile. Dobbiamo essere consapevoli, e sono certo che lo siamo, che quella di domani sarà una sfida davvero molto impegnativa e dovremo calarci nella stessa con la giusta mentalità. Tenendo la medesima intensità del Como, allora poi vengono fuori i valori. Sono sicuro che le ragazze abbiano compreso che tipo di gara sarà e di conseguenza sono convinto che faremo una grande prestazione. Il fioretto per questo incontro lo lasciamo a Vinovo e ci portiamo dietro la sciabola'.