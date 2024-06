DaIl resoconto dei primi impegni delle giocatrici della Juventus Women con le rispettive nazionali in questo international break.Pareggio per 0-0 per l’Italia nella terza giornata del girone di qualificazione al prossimo Europeo. Cinque le bianconere scese in campo nel pari in Norvegia: Lenzini, Bonansea, Caruso, Cantore e Salvai. Le azzurre saranno ora impegnate martedì a Ferrara, sempre contro la nazionale scandinava.Sorrisi per le bianconere Peyraud-Magnin e Cascarino grazie alla vittoria (la terza in tre uscite di qualificazione all’Europeo) in Inghilterra contro la nazionale padrona di casa. Protagonista del match la numero 16 della Juventus Women tra le migliori nel successo per 2-1 delle transalpine. Martedì nuovo sfida alle inglesi, in casa.Solida la prestazione di Viola Calligaris con la sua Svizzera nel trionfo casalingo per 2-1 sull’Ungheria. La centrale di difesa è stata in campo per tutti i 90 minuti dell’incontro e sarà nuovamente protagonista martedì prossimo per la sfida, questa volta in trasferta, alla nazionale ungherese.Prima vittoria nel raggruppamento di qualificazione al prossimo Europeo invece per la Bosnia ed Erzegovina di Gloria Sliskovic. A Malta successo per 1-0 per la nazionale bosniaca con la giovane bianconera in campo per tutto il match. Martedì 4 giugno replica dell’incontro a campi invertiti.