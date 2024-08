Juventus Women-Colo Colo: le pagelle

LaWomen alla prima partita in terra americana, a Louisville in Kentucky le bianconere di Massimiliano Canzi trionfano sulle cilene del Colo Colo. A segno nel primo tempo Sofia, dopo appena 10 minuti di gara. Nella ripresa pareggia il Colo Colo ma è Cristianaa riportare le bianconere in vantaggio, alla festa si aggiungono Amaliesul finale. Le nostre pagelle:Si supera volando con un intervento con l'aiuto del palo nel primo tempo. In occasione della rete poche colpe.partita in controllo totale, diagonali difensive impeccabili. Dal 71'ordine e controllo sul match.lotta con le avversarie senza mai farsi superare, una certezza. Ammonita perché cade nella trappola provocatoria dell'avversaria.anche questa volta braccetto nella difesa a tre, solida, tiene botta.parte con un cross con i giri perfetti, poi con il passare dei minuti si spegne. Dal 46'6,5 dal suo cross si sviluppa il terzo goal.quel colpo di tacco nel primo tempo evidenzia tutta la sua classe. Rispetto al Servette sembra cresciuta, più padrona del centrocampo. Dal 61'6 entra e libera subito un destro, largo, sta sicuramente entrando nel gioco bianconero.capitano, difende le compagne in ogni circostanza. Mette in difficoltà anche le avversarie con i suoi inserimenti e alla fine segna anche.sembra tornata ad essere quella di due stagioni fa, quella che ha rifiutato il Lione. Una gara su alti livelli, grande corsa e dribbling, mette in costante apprensione le avversarie e fornisce l'assist per Vangsgaard. Dal 84'S.V.sblocca la gara ed è suo l'assist per il raddoppio di Girelli, sul finale confeziona un altro assist, per Caruso, che gara.un avvio in sordina ed una rete annullata per fuorigioco, ma nei momenti difficili ci pensa sempre lei. Decisiva. Dal 70'7 lotta su ogni pallone, mette a segno il terzo goal, sarà lei il vero acquisito dell'estate bianconera?spreca alla prima azione del match l'occasione di andare in vantaggio calciando fuori. Perde qualche pallone di troppo, non brillante come vista contro il Servette. Dal 63'6,5 senza dubbio la più brillante da quando entra in campo. Peccato per l'occasione a tu per tu con il portiere in cui si fa ipnotizzare ma il talento c'è e si vede.questa Juventus può ancora crescere sicuramente ma ci crede, ha carattere e grinta e questo è quello che serviva.





