Juventus Women-Colo Colo: la cronaca

1' errore di Alisha Lehmann servita da Sofia Cantore a porta vuota spara al lato, partenza offensiva

calcio d'inizio



Juventus Women-Colo Colo: le formazioni ufficiali

Juventus Women

Capelletti

Lenzini

Calligaris

Boattin

Krumbiegel

Bennison

Caruso

Bonansea

Cantore

Girelli

Lehmann

All. Canzi

Colo Colo

Torrero

Clavuo

Cifuente

Bogarin

Acevedo

Balmaceda

Jimenez

Lopez

Aedo

Acuna

Grez



Juventus Women-Colo Colo: dove vedere la gara

Torna in campo ladi Max Canzi dopo la bella prestazione fornita contro il Servette in Valle D'Aosta. Ora le bianconere sono volate da Milano Malpensa direzione, Kentucky, Stati Uniti. In campo contro il Colo Colo, club cileno. Curiosamente in conferenza stampa il capitano bianconero Sara Gama ha svelato di non aver mai affrontato un club del Cile. Nella notte italiana la sfida tra le due formazioni, vale un posto nella finale del torneo.La partita con calcio d'inizio alle 23 è visibile in diretta streaming gratuita sulla piattaforma Dazn.