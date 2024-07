Chiaraha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria per 4 a 0 dell'contro la Finlandia, sbloccata da un suo goal - il primo in Nazionale - e valsa alle azzurre la qualificazione all'Europeo del prossimo anno. Ecco il commento dell'attaccante della, diffuso dalla FIGC: "Per me è un goal davvero importante, la dedica è soprattutto per la mia famiglia e tutte le persone che mi sono state vicine. Penso che questo sia il sogno di ogni bambina. Il sostegno del pubblico qui a Bolzano è stato fondamentale [...]. Europeo? Ovviamente sogno di poter partecipare e che la squadra possa fare bene".