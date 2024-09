L'attaccante della Juventus Women Chiaraha parlato dopo la vittoria contro il Sassuolo ai canali della Juventus. Le sue parole:"Sono contenta di aver segnato il primo gol con questa maglia, volevamo partire bene e siamo riuscite a portare a casa i tre punti. Sono contenta di essere riuscita a sbloccare la partita, segnare in Serie A con questa maglia lo sognavo da tanto tempo e sono felice. Abbiamo lavorato tanto in questa preseason giocando delle buone gare, oggi era importante partire bene e portare a casa la vittoria. Coach Canzi crede tanto in noi, ha portato innovazione e un modo di giocare nuovo a cui ci stiamo abituando ma che sta già dando i suoi frutti. Ci stiamo trovando molto bene. Giocare con Girelli per me è un sogno che si realizza, la guardavo come un punto di riferimento e ora sono al suo fianco..".