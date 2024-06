Il nuovo allenatore della, sta sviluppando un 3-4-3 che vede Alishacome potenziale attaccante esterna, con Cantore, Beccari, Thomas e Garbino. Maelle Garbino, l'unica mancina, potrebbe essere la più in bilico nel gruppo. La Juventus deve anche considerare il limite di giocatrici straniere, un fattore critico nelle decisioni di squadra. Cantore è il leader del reparto, mentre Beccari torna dal prestito con grandi prospettive. Lehmann, se confermata, potrebbe portare a un sacrificio tra Thomas e Garbino. La squadra sta valutando attentamente le opzioni per bilanciare la squadra in vista della prossima stagione. Lo riporta Tuttosport.