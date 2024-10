DaSofia Cantore è stata autrice di un avvio di stagione semplicemente straordinario. Chiunque abbia visto giocare la numero 9 bianconera in queste prime gare non può non avere avuto questa sensazione.A conferma di quanto appena detto, oltre ai numeri che non mentono mai, c'è anche un premio ottenuto da Sofia: le sue prestazioni, infatti, le sono valse il riconoscimento di "Calciatrice del mese di settembre 2024" da parte dell'AIC, l'Associazione Italiana Calciatori.Poi, come già anticipato, ci sono i numeri a confermare il suo straordinario stato di forma: Cantore, da inizio stagione, ha già eguagliato il numero di reti segnate lo scorso anno. Fino a questo momento sono nove le sue marcature. Reti messe a segno, però, in sole sei partite tra campionato e UEFA Women's Champions League. Gol quasi tutti diversi tra loro, un valore aggiunto non indifferente. L'attaccante classe 1999 sa segnare in tutti i modi, sta dimostrando di essere una giocatrice completa e noi non possiamo che augurarle di continuare su questa strada.Complimenti, Sofi!