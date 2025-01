Juventus Women, che traguardo per Girelli

GETTY

Una partita speciale per la Juventus Women contro l’Inter e in modo particolare per Cristiana Girelli - da anni leader, riferimento e simbolo, che nella sfida al vertice della 16^ giornata della Serie A Femminile raggiunge così quota 200 presenze in carriera in bianconero.È la quarta calciatrice della storia della Juventus Women a riuscirci dopo Arianna Caruso, Lisa Boattin e Barbara Bonansea: un altro tassello di quel percorso d’apparenza e di un rapporto vissuto in piena simbiosi tra la squadra bianconera e Girelli - con il numero 10 sulle spalle, sempre pronta ad andare a caccia di un gol da realizzare. Sin da quando è arrivata a Torino, nell’estate del 2018 dal Brescia, riuscendo a imporsi da subito come punto di riferimento, non solo per l’attacco bianconero, ma anche come leader dentro e fuori dal campo.

In quasi sette anni ha vinto praticamente di tutto: quattro Scudetti, tre Coppa Italia, quattro Supercoppa Italiana, salendo a quota 127 gol complessivi in bianconero - la miglior realizzatrice della storia della Juventus Women - senza perdere mai la voglia di lavorare e aiutare le compagne.Una campionessa, che da oggi ha aggiunto una nuova pagina al suo personale libro dei record: complimenti Cristiana!