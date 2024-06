Dal sito ufficiale della JuventusJennifer Onyici ha messo pochissimo ad ambientarsi nella sua nuova avventura calcistica con la maglia della. A gennaio l’ufficialità del passaggio in bianconero dopo l’esperienza negli Stati Uniti, da lì in poi una serie di prestazioni da incorniciare per un totale dicondite daDall’esordio del 13 gennaio nella vittoria casalinga contro il Milan, alla prima rete, otto giorni più tardi, decisiva per la vittoria nel finale di gara sul campo del Sassuolo, fino alla prima doppietta della sua storia in bianconero nel derby d’Italia contro l’Inter di metà febbraio. Per la classe 2001 c’è stato spazio però, in questi primi mesi con la maglia della Juventus Women, anche per una magnifica tripletta nel trionfo per 4-0 di fine marzo contro la Fiorentina. Insomma, a definire l’impatto di Joe Echegini nell’universo Juventus Women sono (anche) i numeri.