WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE: QUANDO GIOCHERÀ LA JUVENTUS

Dal sito ufficiale Juventus il comunicato sulla prossima Women's Champions League:- "La Juventus Women, anche nella stagione 2024/2025, parteciperà alla Women’s Champions League. Quella della prossima annata sarà la quarta e ultima edizione della UWCL con il format attuale. Format che a partire dall’edizione 2025/2026 cambierà.Le bianconere inizieranno il loro cammino nel torneo dalla seconda fase, il “Round 2”. Dovranno disputare due gare – una di andata e una di ritorno – e in caso di successo accederanno alla fase a gironi.Le due gare sono in programma il 18 o il 19 settembre(il match di andata) e il 25 o il 26 settembre (il match di ritorno).La Juventus Women, in quanto seconda classificata, è stata inserita nella “League Path”. L’avversaria si conoscerà il 9 settembre prossimo, quando a Nyon avverrà il sorteggio, due giorni dopo la fine della prima fase.In caso di successo al termine del Round 2, come detto, la squadra di Massimiliano Canzi accederà alla fase a gironi che si svolgerà tra ottobre e dicembre".