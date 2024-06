Il prestito allaè stata la stagione della consacrazione definitiva per Michela. La giocatrice classe 2002 ora però sarà ceduta dallaWomen, club proprietario del suo cartellino. Si trasferirà alFemminile, come appreso dalla nostra redazione. Tra le fila delle azzurre ritroverà Salvatore, che sarà a breve ufficializzato come nuovo allenatore del Napoli Femminile (seguirebbe a Biagio Seno). Mango aveva già allenato Michela per due stagioni alla Sampdoria Women, raggiungendo insieme due salvezze. Il tecnico è stato la chiave della decisione definitiva della giocatrice.