Le parole di Ariannaa Tuttosport:ASPETTATIVE - Nell’ultima stagione, oltre a qualche risultato, ci è mancata anche la capacità di esprimere un bel gioco: ecco, quest’anno sarà una Juve bella da vedere, che farà divertire.CANZI - Oltre a essere molto diretto, mi ha colpito il suo metodo completamente nuovo, mai visto prima qui. Penso per esempio al modo di affrontare la fase difensiva, più propositivo. Poi certo siamo all’inizio e quindi sono ancora tante le cose che dobbiamo apprendere.GRUPPO - Benissimo! Siamo davvero un bel gruppo. La base solida è rimasta e tutti i nuovi innesti si sono integrati in fretta e hanno dimostrato di aver voglia di far bene, da subito.LA SORPRESA - Non è un volto nuovo in senso assoluto, ma dico Beccari: l’ho ritrovata molto cresciuta sotto tutti i punti di vista. E poi abbiamo una scommessa, deve andare in doppia cifra. E sono certa che farà di tutto per riuscirci.LEHMANN - Sul campo lavora duramente come tutte noi e fuori è una ragazza normalissima e sempre molto disponibile.OBIETTIVO SCUDETTO - Siamo la Juve, siamo qui per vincere. Ma siamo anche coscienti che tante squadre si sono rinforzate, penso a Inter, Milan e Fiorentina. La Roma è favorita, ma adesso tutto riparte da zero.CHAMPIONS - C’è tantissima voglia di rivalsa, non vedo l’ora di poter giocare le partite del girone… sappiamo che il sorteggio ci consegnerà un’avversaria tosta e superiore a noi nel ranking. Certi nomi fanno “paura”, ma noi siamo consapevoli della nostra forza e possiamo giocarcela con tutti.