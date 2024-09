ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria dellacontro il Como: "Stiamo facendo tanti goal sicuramente, stiamo facendo bene in quell’aspetto e sono contento. Non posso esserlo della fase difensiva però, perché abbiamo subìto 5 goal in 2 partite che sono tanti, dobbiamo migliorare in questo. La differenza fra primo e secondo tempo è stato l’atteggiamento che ha avuto la squadra, abbiamo grandi giocatrici ma non possiamo pensare di vincere solamente perché ci chiamiamo Juventus. Bisogna lottare e vincere i duelli, nel secondo tempo è cambiato l’atteggiamento di tutta la squadra. La prima in casa? È tutto molto bello, è stato fatto un grandissimo lavoro, il terreno di gioco è bellissimo. C’è un bel modo di tifare, devo fare i complimenti ai tifosi che sono venuti. Da domani mattina inizieremo a ragionare sulla Women’s Champions League, giochiamo contro una squadra che è stata semifinalista nella scorsa stagione. Dovremo fare una grandissima partita per portare a casa un risultato positivo. Giocare con un centrocampista in più o in meno è relativo, dipende dall’interpretazione della partita".