, allenatore della, ha parlato ai canali ufficiali bianconeri per presentare la sfida di campionato che le bianconere giocheranno all'Allianz Stadium contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale bianconero."Oltre che del risultato sono molto soddisfatto della compattezza di squadra che abbiamo avuto nel difendere il vantaggio: questo ci dà grande forza perché non puoi pensare di dominare sempre le partite, in generale e in campo europeo a maggior ragione. Nei momenti in cui subisci, farlo tutte assieme ti aiuta sicuramente a rendere al meglio. Forse mercoledì non siamo stati bravi a chiudere la partita quando potevamo, abbiamo avuto un paio di occasioni importanti che avremmo potuto concretizzare"."Sofia non la scopro sicuramente io, è una giocatrice con grandissimi margini di miglioramento che sta facendo molto bene. Sta segnando tanto ma sta anche dando un grande contributo alla squadra, mercoledì per esempio quando è uscita Beccari è andata lei in marcatura sul mediano avversario. Si sacrifica tanto ed è la dimostrazione del fatto che dare tutto in fase di non possesso non toglie niente a quella offensiva. E devo dire che sotto questo aspetto tutte le ragazze stanno dando moltissimo"."La Roma è la squadra che ha vinto gli ultimi due campionati e quindi la favorita. Tutti facciamo la corsa su di loro. Capita a tutti di avere un momento di difficoltà nel corso della stagione, loro lo hanno già superato e lo hanno fatto con una grande impresa in Champions League contro una squadra sulla carta di fascia superiore. Le rispettiamo molto per quello che hanno fatto in questi anni e per quello che stanno facendo ora. Hanno un impianto di gioco che va avanti da più anni, hanno un allenatore come Alessandro Spugna che conosce molto bene il calcio femminile e con cui sono amico da quindici anni. È un tecnico molto bravo che, tra l’altro, è cresciuto qui alla Juventus"."Sicuramente si respira un’aria diversa. Alcune di loro hanno già giocato all’Allianz Stadium con un’importantissima cornice di pubblico, altre no e vale lo stesso discorso anche per la Roma. Sarà bellissimo esserci, indubbiamente si tratta di una situazione in cui nessuna delle due squadre è abituata a giocare. Dovremo essere bravi a preparare la partita nel migliore dei modi e adattarci a tutte le situazioni di gioco che potranno palesarsi nel corso dell’incontro per poter eventualmente cambiare in caso di necessità. Anche perché questa volta sarà faticoso farsi sentire dalle ragazze in campo (ride n.d.r.)".