, tecnico della, ha parlato al termine dell'ultimo test pre-stagionale che ha visto la formazione bianconera superare Freedom con un netto 4-0. Di seguito le parole dell'allenatore juventino nel post gara:"Oggi era l'ultima amichevole, era importante non sbagliare atteggiamento. Il risultato conta sempre perché dà fiducia ma l'atteggiamento era la cosa più importante e la risposta è stata decisamente positiva. Adesso si inizia a fare sul serio. Siamo ad un buon punto, non possiamo pretendere di essere al top, la stagione è lunga e bisogna dosare le forze"."I primi dieci minuti loro erano molto chiuse e c'erano pochi spazi: cercavo di dare segnali per trovare degli spazi dove fare male. Fase difensiva? Non abbiamo praticamente mai rischiato se non su un contropiede, ma nel complesso abbiamo interpretato bene la gara. Per quanto riguarda la fase offensiva, siamo partiti così poi abbiamo creato tantissimo: dobbiamo diventare più bravi a concretizzare perché non sempre avremo tutte queste palle goal"."Per quanto riguarda Boattin può giocare molto bene in quel ruolo, ma può fare bene anche il quinto. L'assenza di Cascarino mi impediva di avere un un braccetto mancino. Oggi non ha giocato, ha preso una bottarella e non volevamo correre rischi. Tomas credo possa giocare in tutti e due i ruoli: ha gamba di livello, ha caratteristiche importanti e quindi partendo da lontano potrebbe riuscire ad esprimere di più la potenza che ha"."Oggi era l'ultima giornata di un periodo di preparazione. Da martedì inizierà la settimana tipo, quella con i punti che pesano. Abbiamo tutti voglia di giocare per i tre punti. Abbiamo voglia di allenarci con un obiettivo ben chiaro"."Ci siamo pesati a livello intercontinentale. Sono state due partite importanti, oltre a quella col Bayern, con squadre di livello che hanno fatto la Libertadores. Credo che la Juve non avesse mai giocato con club sudamericani: per noi sono stati test importanti per capire se l'impianto di gioco che stiamo cercando di costruire fosse fattibile e crediamo che si possa fare, anche le ragazze sono convinte".