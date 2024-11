"Dobbiamo lavorare sulla prestazione: nonostante nelle ultime due gare non ci siano stati risultati pieni, adesso dobbiamo essere bravi a non perdere le certezze di identità e gioco", cosìsul momento in vista della sfida di Champions contro l'Arsenal: "Sappiamo che sarà una partita difficilissima per qualità dell’avversario e per situazione di classifica: è un crocevia importante per la Champions, mi viene da dire purtroppo, perché avrei voluto arrivare a questo crocevia un paio di partite più avanti"."Dovremo essere la squadra che ha giocato con il Psg, una squadra che concede poco. E sì, dovremo essere cinici appena ci capita un’occasione, e sì dovremo fare un’impresa. Ma come sempre quello che io chiedo è la prestazione che, come l’atteggiamento, non va mai sbagliata"."Otto. Perché siamo in testa alla Serie A e fino al momento, al di là dei risultati, anche in Europa ce la siamo sempre giocata abbastanza alla pari e non c’è mai stata una sensazione di netta inferiorità. Senza dimenticare che l’obiettivo iniziale, non scontato, era l’accesso ai gironi. In Italia abbiamo disputato ottime gare, ora la difficoltà e la bravura sarà confermarsi e non considerare scontato quello che abbiamo fatto".