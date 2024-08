, calciatrice della, ha parlato al termine dell'ultima amichevole estiva vinta dalle bianconere contro Freedom. Di seguito le sue parole a Il BiancoNero:"Sono molto contenta del nostro inizio di stagione e, al di là delle prestazioni nelle amichevoli, abbiamo lavorato bene e c'è anche un bel clima a livello di gruppo. Sono super positiva in vista di questa stagione. Obiettivi personali? Segnare, ovviamente, e spero di fare bene per dare il mio contributo effettivo alla squadra. Cercherò di essere il più concreta possibile"."Andare in doppia cifra, visto che per via del Covid, infortuni vari o perché sono scarsa (ride, ndr) non ci sono mai riuscita. Quindi l'obiettivo è questo: voglio andare in doppia cifra"."Penso che il mio modo di giocare vada di pari passo al mio livello di forma fisica. Ho raggiunto un buon livello di forma fisica, sento la fiducia della squadra e questo modo di giocare molto dinamico e proattivo può aiutarmi"."C'è sempre stato un bel clima, quest'anno sono arrivate tante giocatrici nuove e di solito ci vuole un po' di tempo per amalgamare il gruppo, però tutte le ragazze che sono arrivate sono bellissime persone e stanno facendo bene al gruppo"."Ci ha aiutato affrontare squadre di livello internazionale per arrivare più pronte alla Champions. Abbiamo visto che possiamo competere contro tutte le squadre e lo abbiamo visto anche contro il Bayern. Siamo fiduciose anche a livello europeo, anche se rimane una vetrina difficile. Se metteremo tutto quello che stiamo mettendo adesso potremo fare bene".