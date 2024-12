Sofiasta vivendo una stagione straordinaria, confermandosi una delle protagoniste della. Con sette gol realizzati in appena 12 presenze in questo campionato, l'attaccante ha già eguagliato il suo record personale di reti segnate in maglia bianconera in un singolo torneo di Serie A. Un traguardo che, nella scorsa stagione (2022/23), era stato raggiunto ma in un numero decisamente maggiore di partite: 25 presenze.Questi numeri sottolineano la crescita e l’efficacia sotto porta di Cantore, che sta dimostrando grande continuità e concretezza, risultando spesso decisiva per le sorti della squadra bianconera in questa stagione.