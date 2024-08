LaWomen in questo momento è a Luisville in Kentucky per la Women's World Cup, un torneo dove hanno già sfidato il Colo Colo e nella notte tra il 13 ed il 14 sfideranno il Palmeiras in finale. Nel frattempo però dall'albergo in cui alloggiano negli States arriva un video che sta scatenando i tifosi. Rito di iniziazione per le nuove bianconere tra canti e balli. Alisha Lehmann, Chiara Beccari, Anna Maliardi, Eva Schatzer, Emma Mustafic, Emma Kulberg, Amalie Vangsgaard, Valentina Bergamaschi e Paulina Krumbiegel. Il tutto concluso con l'inno della Juventus cantato tutte insieme. Di seguito il video.