Asia, talento della Juventus Women, è pronta a trasferirsi alin prestito fino al termine della stagione. La decisione, che fa parte della strategia della Juventus per garantire maggiore esperienza alla calciatrice, segna una nuova tappa nella sua carriera. Al Genoa, Bragonzi avrà l'opportunità di giocare con maggiore continuità, dimostrando il suo valore in una nuova realtà. La Juventus continuerà a monitorare il suo percorso, con l'intento di favorirne certamente la crescita ed eventualmente il ritorno a Torino in futuro con maggiore esperienza nel campionato.