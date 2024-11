Poco prima di Arsenal-Juventus Women, Stefano Braghin parla così del momento delle bianconere."È una gara e una serata speciale per la Juventus Women, 250 gare ufficiale sono un traguardo importante per la storia della nostra squadra. Ovviamente è cruciale anche per le sorti all’interno del gruppo, nella speranza di riuscire a qualificarci per le fasi successive della competizione. In fondo è un calcolo semplice da fare, dobbiamo vincere. Non dobbiamo pensare al resto, ma soltanto a quello che dobbiamo fare per riuscire a segnare più gol delle nostre avversarie. Giocare in questo stadio poi davanti a un grande pubblico è bello e importante per noi e per il calcio femminile in generale".