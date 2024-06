Doveroso omaggio quest'oggi per Barbarae Cristiana, entrambe attaccanti della, che sono state premiate insieme alla centrale difensiva della Roma Elena Linari per aver raggiunto il prestigioso traguardo dellecon la. Il momento celebrativo è avvenuto nel pomeriggio allo stadio Mazza di Ferrara, prima della sfida contro la Norvegia valida per le qualificazioni all'Europeo del 2025. A consegnare loro il riconoscimento è stato il presidente della FIGC Gabrielein persona. La partita si è poi conclusa con un pareggio per 1 a 1.