Chiara, giovane attaccante classe 2004, potrebbe presto raggiungere un traguardo significativo nella sua carriera. Con cinque gol segnati in 21 partite giocate con il Como durante la Serie A 2022/2023, Beccari è vicina a diventare la più giovane giocatrice capace di segnare almeno due reti in ognuno degli ultimi tre campionati di Serie A. Attualmente ha già messo a segno cinque gol nella stagione 2022/2023 e altrettanti nella stagione 2023/2024. Questo la porterebbe a confermarsi come uno dei talenti più promettenti del calcio femminile italiano, consolidando ulteriormente il suo ruolo da protagonista.