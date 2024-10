Juventus Women-Bayern Monaco, la conferenza stampa di Canzi post partita

Il tecnico della Juventus Women Maxha parlato in conferenza stampa in seguito alla sconfitta per 2-0 rimediata per mano del Bayern Monaco. Le sue parole:"Sono partite meglio loro, va riconosciuto, i primi dieci minuti ci hanno messo in grossa difficoltà, sono state più brave. Sono cambiate le misure, abbiamo preso goal su una palla inattiva, ne abbiamo preso un altro ed è capitato anche con la Roma, dobbiamo migliorare. Si fanno i punti sulle palle inattive. Darei già merito a loro che demerito nostro, loro sono andate molto forte. Sono una grandissima squadra, solo il nome e il ranking fa impressione ma credo che ce la siamo giocata"."Giocare cosi tanto è difficile per tutti. Cerchiamo di ruotare le giocatrici per permettere di schierare in campo più giocatrici fresche possibili ma la fatica si accumula. nonostante questo abbiamo finito in attacco, quindi sono calate anche loro. Se calano loro che sono una big credo che sia fisiologico che caliamo anche noi. Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni quando ci capitano, oggi la differenza la fa quello"."Non era per l'ammonizione, volevamo dare più peso in fase offensiva perchè eravamo sotto. Pur mantenendo lo stesso sistema di gioco abbiamo inserito Barbara in quel ruolo che è partita da mezz'ala ma poi abbiamo cambiato sistema. Oggi abbiamo cambiato tre sistemi di gioco, tolto una centrocampista pura per metterne una più offensiva. Non è assolutamente una bocciatura per Bennison"."Ho preferito farla giocare dall'inizio sapendo che non aveva tutta la partita per non rischiare di trovarmi senza ambi. Pensavo sinceramente di doverla cambiare all'intervallo, credo abbia fatto un quarto d'ora in più molto bene. per noi è importante il suo rientro come gli altri, vedi Krumbiegel"."Alla fine gli arbitri sono persone, esseri umani come noi. Possono commettere degli errori, qualche volta a favore e qualche volta contro, onestamente non perderei tempo a disquisire su qualcosa che a mio avviso oggi non è stato sostanziale. Finita la partita finisce tutto, la mia ammonizione è parte del gioco"."Tutti abbiamo bisogno di riposo, tranne chi va in nazionale cioè quasi tutte. Avremo finito una stagione a punteggio pieno e non poteva durare per sempre questo. Si riparte dalla prestazione e dagli errori che sono quello su cui dobbiamo lavorare. La prestazione ci da consapevolezza di potercela giocare con tutti. Batosta? No abbiamo perso due a zero contro che aveva vinto in maniera molto più ampia come goal fatti sull'Arsenal. Ce la siamo giocata, non siamo stati bravi a concretizzare gli episodi ma dobbiamo tenere la testa alta, lo spirito è quello giusto, ci abbiamo provato fino alla fine a ridurre il passivo. Si riparte a testa alta".