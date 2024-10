Juventus Women-Bayern Monaco: le pagelle

La Juventus Women gioca a Biella la seconda partita del girone di Women's Champions League. Bianconere sconfitte per 0-2 dalle bavaresi. Le nostre pagelle:- sulla rete di Harder poteva decisamente fare qualcosa in più. Prima di quel momento una gara attenta e comunque 100 presenze in maglia bianconera.un avvio in difficoltà, poi si riprende con il passare dei minuti.allo Stadium "imperiale", oggi un po' meno. Pasticcia con Krumbiegel in occasione del vantaggio tedesco.diagonali difensive con i tempi giusti, una prestazione solida ancora una volta.in fase offensiva si propone, in difesa però qualche errore di troppo. Il mancato rinvio porta al goal del Bayern. Dal 62'5,5 non aggiunge brio alla manovra.- in difficoltà, non si districa bene tra le maglie del Dal 46'quando entra, seppur in un ruolo insolito, rallenta la manovra bianconera.coraggio è ormai un termine che le appartiene decisamente, anche oggi non si fa intimorire dal peso delle avversarie.si fa abbattere dall'avversaria in area ma l'arbitro non assegna il penalty. L'ultima a mollare. Dal 79' ROSUCCI S.V.un palo che ancora trema che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. Ritorna dopo che era out dal 25 agosto. Dal 62'5 ha una ghiotta occasione ma crossa male. Non fornisce il brio sperato.oggi meno "Magic" del solito. Il primo squillo della gara è suo ma poi lentamente esce. Dal 72'prova a tenere su il pallone.si divora un'occasione con cui poteva pareggiare il match, c'è sicuramente rammarico. Una gara però giocata su alti livelli ancora una volta, nel primo tempo è certamente la più viva.la Juventus parte lenta e si fa intimorire dal Bayern, poi cresce con il passare dei minuti. Le reti arrivano da due mischie in area. Nella ripresa però le bianconere sembrano calate, forse complici i cambi.





