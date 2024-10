Valerenga-Juventus Women: la conferenza stampa

L'attaccante della Juventus Women Barbaraha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Women's Champions League contro il Valerenga. Queste le parole della numero 11 bianconera:"Un'emozione particolare, alla fine aspettavamo questo momento da più di un anno, ce lo siamo guadagnate perchè non era scontato arrivare qui, abbiamo giocato e fatto l'impresa contro il PSG. Siamo qui a rigiocarci il girone di champions consapevoli di quello che siamo ma emozionate e volenterose di divertirci e fare bene"."Me lo aspetto sempre, alla fine siamo la Juventus e veniamo qui per vincere, dopo l'anno scorso qualche problemino qualche sconfitta e non siamo riuscite a dimostrare quello che volevamo. Arrivare in ritiro sapevo si sarebbe respirata un'aria nuova e speravo di tornare a divertirmi e divertirci e portare a casa i risultati. Siamo prime in classifica e abbiamo battuto il PSG, non era scontato ma significa che ci siamo preparate bene e speriamo di continuare così"."Andiamo a scontrarci contro una squadra forte, prima in classifica nel proprio campionato, ha vinto tutte le partite tranne due quindi più o meno quarta fascia, vedendo i video e studiando l'avversario abbiamo notato una squadra preparata e conosciamo le insidie delle squadre del nord Europa: loro non sono solo fisiche ma anche tecniche ci siamo preparate e vogliamo giocarcela".- "Noi alla fine siamo qui e io credo sempre che l'età sia un numero, conta quello che fai sul campo poi sicuramente abbiamo più esperienza e ci alleniamo come tutte le altre, la squadra ve bene e noi anche. Il clima è sereno, ci divertiamo, abbiamo fiducia, stiamo facendo il nostro portando la nostra esperienza"."Dico la verità: mi ha aiutato molto. Ho fatto qualche partita anni fa da difensore e però essere sposata mi ha aiutata, a me piace giocare a calcio mi basta essere in campo, cambiare ruolo è un'opportunità di crescita ma mi ha aiutata perchè il mio gioco era un po' a spezzettoni prima essendo un'attaccante mi spegnevo, quando fa il quinto non devi permettertelo dovendo difendere. Mi ha aiutata molto, sono contenta e alla fine decide il mister"."Vincere aiuta a vincere, se prendi un goal sei più serena e tranquilla di provare tutte insieme a reindirizzare la partita. L'anno scorso arrivavamo dall'anno prima dove non avevamo vinto e volevamo dimostrare di essere la Juventus, non essendoci riuscite quando andavamo in difficoltà nonriusvitamo a riunirci ed andare a fare goal e vincere. Questa stagione con il cambiamento siamo ripartite tutte da zero e siamo andando lisce fino ad adesso ma non ci sono stravolgimenti, sono serenità e fiducia. Eravamo forti anche l'anno scorso ma non riuscivamo a riunirci"."Girone complicato, vogliamo provare a passarlo, io ci credo molto. Speriamo di partire con il piede giusto da domani"."Per le giocatrici il sintetico non è il manto da sogno su cui giocare, ma cosa possiamo dire? Vai lì e giochi. Io spererei di giocare sempre sul manto in erba, c'è tranquillità in più anche sul fatto degli infortuni ma non spetta a me decidere".