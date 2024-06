Juventus Women, Barbara Bonansea: i dettagli del rinnovo



Juventus Women, quale ruolo per Barbara Bonansea?

Decisione presa: Barbararesterà a Torino per la prossima stagione. Le due parti che già da tempo erano in contatto ( come vi avevamo raccontato ) hanno ora raggiunto un accordo.L'Head of Juventus Women Stefanoqualche mese fa in conferenza stampa aveva rivelato che ci sarebbe stato sempre spazio in rosa per le veterane, per coloro che hanno scritto la storia della Juventus negli anni. Tra queste c'è sicuramente l'attaccante di Bricherasio. LLa giocatrice agli ordini di Max Canzi, nel 3-4-3 potrebbe ricoprire il ruolo di quarto a centrocampo. Sarà fondamentale però per la crescita delle giovani, una sorta di passaggio di consegne per la nuova Juventus Women che sta per nascere.